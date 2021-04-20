Жительница Плесецкого района пыталась убить сестру, которая увела у нее мужика

Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием и судом установлено, что 17 октября 2020 года днем по месту жительства в поселке Плесецк осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с 38-летней сестрой, на почве личной неприязни, нанесла ей два удара ножом в область груди. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива.
В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемая признала свою вину частично и пояснила следователю, что испытывала личную неприязнь к старшей сестре, которая проживает с ее бывшим сожителем. Сначала между ними произошла потасовка, которую пресекла мать. Потом она сходила на кухню, взяла нож и ударила им сестру. В содеянном раскаивается, убивать сестру не хотела, объясняет свои действия алкогольным опьянением и злостью. В ходе судебного заседания она также частично признала свою вину.
Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.