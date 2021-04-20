Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жительница Плесецкого района пыталась убить сестру, которая увела у нее мужика

Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что 17 октября 2020 года днем по месту жительства в поселке Плесецк осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе  конфликта с 38-летней сестрой, на почве личной неприязни,  нанесла ей два удара ножом в область груди. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась  жива.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемая  признала свою вину частично и пояснила следователю, что испытывала личную неприязнь к старшей сестре, которая проживает с ее бывшим сожителем. Сначала между ними произошла потасовка, которую пресекла мать. Потом она сходила на кухню, взяла нож и ударила им сестру. В содеянном раскаивается, убивать сестру не хотела, объясняет свои действия алкогольным опьянением и злостью. В ходе судебного заседания она также частично признала свою вину.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

 

 

09 июнь 08:53 | : Происшествия

Главные новости


Успеть в лифт, идущий вверх. Уроки праймериз
РВК-Архангельск не имеет отношения к причине апрельской аварии на тысячнике

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (102)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20