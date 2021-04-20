Житель Архангельска жутко избил гулёну-сожительницу

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности 50-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей).
Следствием и судом установлено, что 30 сентября 2020 года осужденный через окно незаконно проник в квартиру дома по улице Воскресенская в городе Архангельске, желая убедиться, что в ней находится его 49-летняя сожительница. Несмотря на требования хозяина жилища покинуть квартиру, осужденный обследовал помещения, обнаружил сожительницу, которой на почве личной неприязни нанес множественные удары руками по голове и телу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте преступления через непродолжительное время.
После задержания от подследственного поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что сожительница несколько дней не ночевала дома. В ходе поисков он узнал, что она находится в гостях у мужчины в квартире дома по улице Воскресенской. Через незапертое окно он проник в квартиру к сопернику. В порыве гнева, вызванного ревностью, он избил руками мужчину и сожительницу, которую обнаружил на диване, и покинул место преступления.
Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.