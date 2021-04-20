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В Архангельске пожилой грабитель не смог вырвать сумочку из цепких рук пенсионерки

В отдел полиции №1 (по обслуживанию округа Варавино-Фактория) УМВД России по городу Архангельску с заявлением о покушении на грабеж обратилась 57-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала стражам порядка, что вечером, по пути домой с ней заговорил незнакомый мужчина и попытался вырвать из рук сумочку. В ходе завязавшейся борьбы, он несколько раз ударил пожилую женщину. Пенсионерка упала и принялась громко звать на помощь. Схватив сумку, злоумышленник попытался скрыться, однако вскоре бросил похищенное, так как на помощь пожилой женщине поспешили прохожие.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый, в том числе и за аналогичные преступления, местный житель 1959 года рождения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на грабеж). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

07 июнь 11:32 | : Происшествия

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