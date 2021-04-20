В Карпогорской школе №118 директора бесстыдно воровали деньги

Прокуратурой Пинежского района в ходе проверки выявлены факты совершения директором МБОУ «Карпогорская средняя школа № 118» хищения денежных средств путем растраты и служебного подлога.
Установлено, что руководитель учреждения, наделённый правом распоряжения денежными средствами, принадлежащими муниципальному бюджетному образовательному учреждению, используя своё служебное положение, принял на работу по трудовому договору бывшего директора школы. При этом подписал приказ о приеме на работу, а далее ежемесячно с ноября 2020 по март 2021 табели учета использования рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения, на основании которых бывшему директору школы незаконно начислена и выплачена заработная плата.
Руководителя учреждения к совершению данных действий путем уговоров склонил бывший директор школы.
В результате незаконных действий учреждению причинён материальный ущерб на общую сумму 61 404,98 рублей.
На основании направленных прокуратурой района материалов в СУСК России по Архангельской области и НАО в отношении директора учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 292 УК РФ (растрата, служебный подлог), а также в отношении бывшего руководителя по ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (подстрекательство к растрате).
Ведется следствие.