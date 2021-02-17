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Пьяные водители творят безобразия на дорогах Архангельской области

3 июня около 18.50 в полицию Вельского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 8-ом километре автодороги «Гамиловская-Пасьва».   

По предварительным данным, водитель 1947 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Нива Шевроле» под управлением водителя 1953 года рождения. В результате ДТП водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй участник аварии не пострадал.

В ходе проверки было установлено, что водитель внедорожника находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя автомобиля «Нива» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет).

А в деревне Шотова Пинежского района 59-летний водитель автомобиля «Лада Приора», находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием на крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажир отечественного авто – женщина 1961 года рождения. С травмами она доставлена в Карпогорскую центральную районную больницу.

В отношении водителя возбуждены дела об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение. За повторное управление в состоянии опьянения ему грозит уже уголовная ответственность. Статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

 

04 июнь 12:42 | : Происшествия

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