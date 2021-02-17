В Архангельске приговорили очередную мамашу-злыдню... но дали мало

Соломбальским районным судом г. Архангельска оглашен приговор 41- летней, ранее судимой жительнице г. Архангельска, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней, находящейся в беспомощном состоянии и в материальной и иной от подсудимой), а так же по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетней).
Установлено, что в сентябре 2020 года обвиняемая избивала свою 9-летнюю дочь различными предметами по голове и телу, не обеспечивала оказание надлежащей медицинской помощи ребенку, её гигиенический уход, что выразилось в заболевании потерпевшей педикулезом. Также обвиняемая не обеспечивала дочь питанием, употребляла спиртные напитки в её присутствии.
В ходе предварительного расследования и судебного разбирательства женщина полностью отрицала свою вину, настаивала, что противоправных действий в отношении малолетней дочери не совершала, побоев не причиняла, надлежащим образом исполняла свои обязанности родителя.
Несмотря на занятую позицию вина злоумышленницы в совершении преступлений полностью доказана.
С учетом характеризующих её личность сведений, наличия рецидива преступлений, судом окончательно назначено наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В интересах малолетней частично удовлетворен гражданский иск органов опеки и попечительства на сумму 100 000 рублей в счет компенсации морального вреда.
Приговор суда в законную силу не вступил. В настоящее время он обжалуется прокуратурой г. Архангельска в виду чрезмерной мягкости назначенного наказания.