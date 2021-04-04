В Архангельской области операция «Нерест» выявила толпу браконьеров

В соответствии с законодательством РФ в мае-июне 2021 года на территории региона запрещена ловля рыбы большинством видов снастей. Однако находится немало рыбаков, которые не считают необходимым соблюдать закон. В целях защиты водных биоресурсов и выявления правонарушителей сотрудниками УМВД России по Архангельской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест».
В выявлении фактов незаконной ловли рыбы участвовали представители различных подразделений органов внутренних дел - участковые уполномоченные полиции, сотрудники ГИБДД, уголовного розыска, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции и другие. За время мероприятия стражами порядка проведено свыше 200 рейдов, часть из них - совместно с сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Архангельской области Североморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
Так, в Северодвинске нарядом дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль, под управлением водителя 1967 года рождения. При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили надувную лодку, сырые рыболовные сети и порядка 90 рыб различных видов – сиг, камбала, корюшка и навага. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Расследованием занимается отдел дознания ОМВД России по городу Северодвинску.
Также в ходе одного из рейдов сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по городу Северодвинску был выявлен местный житель, который поставил поперек пролива от восточной части полуострова Большой Чаячий до острова Трестянный три сети общей длиной около 200 метров. Буквально за несколько часов в них оказались почти полсотни особей сига-пыжьяна и камбалы. Ущерб, нанесенный нарушителем водным биологическим ресурсам Российской Федерации, оценивается в более чем 85 тысяч рублей. В отношении правонарушителя также возбуждено уголовное дело.
В Онежском районе участковые уполномоченные полиции и сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции провели серию рейдов совместно с представителями Рыбоохраны. На реке Онега полицейскими задержаны сразу два нарушителя - мужчины 1972 и 1985 годов рождения. Злоумышленники вели незаконный вылов рыбы сетями. Орудия лова и незаконный улов изъяты стражами порядка. В городе Онега участковым уполномоченным полиции был выявлен 48-летний мужчина, который продавал рыбу в неустановленном для этих целей месте – у одного из торговых центров. В ходе проверки выяснилось, что местный житель выловил корюшку ставной рыболовной сетью на реке Ухта, являющейся местом нереста и миграции нескольких видов рыбы. В отношении всех трех мужчин отделом дознания ОМВД России по Онежскому району возбуждены и расследуются уголовные дела.
Всего же за время проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции было выявлено более 50 фактов незаконной деятельности по добыче водных биологических ресурсов, 13 административных правонарушений, связанных с незаконной добычей рыбы и 7 правонарушений, связанных с нарушением правил перевозки, хранения и реализации водных биологических ресурсов на потребительском рынке.
В ходе рейдов изъято 78 сетей общей длиной свыше 2500 метров, более 30 рыболовных снастей и около 100 килограммов незаконно добытых уловов водных биоресурсов. При проверках мест хранения и реализации водных биологических ресурсов из незаконного оборота изъято около 160 килограммов рыбной продукции.
Помимо этого совместными усилиями сотрудников полиции и отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Архангельской области на территории региона была проведена акция «Всероссийский день без сетей». Участники рейдов не только занимались выявлением нарушителей, но и проводили с любителями рыбалки в период весеннего ограниченного и запрещенного лова профилактические беседы.