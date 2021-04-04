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Дело северодвинца, забившего соседа гантелей, отправлено в суд

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению  ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности 29-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «д» ч.2 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

Следствием установлено,  что 22 февраля 2021 года ночью в коммунальной квартире по улице Капитана Воронина в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  на почве личной неприязни к 42-летнему соседу  в присутствии супруги последнего нанес тому множественные удары металлической гантелью, деревянными табуретами, а также руками и ногами по голове и телу, сопровождая свои действия угрозами убийством. Также при помощи ножовочного полотна он предпринял попытку перерезать горло пострадавшему. Мужчина остался жив благодаря вмешательству супруги и своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи. В результате избиения потерпевшему причинены телесные повреждения, включая травму головы, переломы костей носа и руки.

В ходе допроса подследственный частично признал свою вину и пояснил следователю, что испытывал к соседу личную неприязнь из-за конфликтов, возникающих на бытовой почве.

03 июнь 08:53 | : Происшествия

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