Условно осужденные из Онеги сбежали в лес и доигрались до реальных сроков

Состоящие на учете Онежского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области за нарушение порядка отбывания наказания и не исполнение возложенных приговором суда обязанностей отправятся в колонию.
Осужденные С. и М. с марта 2021 года отбывали наказание без лишения свободы. Но в течение первого месяца испытательного срока они не являлись для регистрации в УИИ, отсутствовали по месту жительства в ночное время и в установленный судом срок не трудоустроились. Кроме этого условно осужденные не обратились для консультации к врачу-наркологу для определения необходимости лечения от алкоголизма и не возместили потерпевшей вред, причиненный преступлением. Начальником филиала УИИ было подготовлено представление в суд об отмене условного наказания и исполнения наказания в виде лишения свободы.
Узнав о грозящем им изменении приговора, граждане начали скрываться и не явились в судебное заседание. Представителями филиала уголовно-исполнительной инспекции, полиции и судебных приставов проводились мероприятия по установлению места нахождения осужденных. Поиски затруднялись тем, что они перемещались по разным адресам и даже прятались в лесу.
В конце мая в инспекцию позвонила жительница Онеги и сообщила, что увидела на улице проходящих мимо граждан, находящихся в розыске. Сотрудники УИИ незамедлительно выехали к месту предполагаемого передвижения осужденных. Увидев офицеров, разыскиваемые предприняли попытку сбежать. Но благодаря грамотным оперативным действиям представителей филиала они были задержаны и доставлены в суд, который удовлетворил представления об отмене условного осуждения. Оба мужчины были приговорены к реальному сроку - четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.