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Прокуратура спасла работников частной пекарни в Няндоме от безденежья

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении лица, фактически исполняющего обязанности руководителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

Следствием установлено, что работодатель в 2019 году в полном объеме не выплатил заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск 11 работникам предприятия по изготовлению хлебобулочных изделий, допустив образование задолженности  на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, представленных прокуратурой Няндомского района.

В ходе расследования уголовного дела для обеспечения выплат был наложен арест на имущество руководителя общества.

Подозреваемый  полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и произвел все причитающиеся работникам выплаты, после чего уголовное дело и уголовное преследование в отношении него прекращено в связи с деятельным раскаянием, то есть по нереабилитирующему основанию.

02 июнь 08:52 | : Происшествия

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