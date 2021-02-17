Архангельскому уклонисту, изменившему фамилию, впаяли штраф

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 21-летнему архангелогородцу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).
Следствием и судом установлено, что осужденный, подлежащий призыву на военную службу, в период с ноября 2019 года по декабрь 2020 года неоднократно под роспись получал повестки о явке в военный комиссариат. Не желая проходить военную службу, в назначенные дни без уважительной причины на мероприятия, связанные с призывом, обвиняемый не явился, скрываясь от сотрудников военного комиссариата и сотрудников органов внутренних дел.
При этом подследственный ранее обращался с заявлением в военный комиссариат, в котором уведомил о нежелании служить в армии, а год назад поменял имя и фамилию. В ходе допроса на стадии предварительного следствия он признал свою вину.
Приговором Исакогорского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.