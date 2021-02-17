Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельскому уклонисту, изменившему фамилию, впаяли штраф

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  21-летнему архангелогородцу. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Следствием и судом установлено, что осужденный, подлежащий призыву на военную службу, в период с ноября 2019 года по декабрь 2020 года неоднократно под роспись получал повестки о явке в военный комиссариат. Не желая проходить военную службу,  в назначенные дни  без уважительной причины на мероприятия, связанные с призывом, обвиняемый не явился, скрываясь от сотрудников военного комиссариата и сотрудников органов внутренних дел.

При этом подследственный  ранее обращался с заявлением в военный комиссариат, в котором уведомил о нежелании служить в армии, а год назад поменял имя и фамилию. В ходе допроса на стадии предварительного следствия он признал свою вину.

Приговором Исакогорского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

 

01 июнь 08:46 | : Происшествия

Главные новости


Солдат «Бессмертного полка» гнал немчуру до Берлина. Записки модератора из Котласа
Андрей Дмитриевич Сахаров. Академик совести

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (4)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20