В Архангельске женщина забыла, что совершила убийство

27 мая 2021 года в квартире, расположенной в доме по улице Володарского в городе Архангельске, обнаружено тело 44-летнего мужчины с ножевым ранением шеи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержана 46-летняя хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело убитого.
В ходе допроса подозреваемая свою вину не признала и пояснила следователю, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к ней в гости, но она его не убивала.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Изъят складной нож. В отношении подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза, так как с ее слов известно, что она состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.