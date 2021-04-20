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По травме ребенка на детской горке в Архангельске начались следственные действия

27 мая 2021 года днем в социальной сети «Жесть по-Архангельски» размещена информация о травмировании малолетней девочки, которая 25 мая 2021 года получила травмы при падении с верхнего яруса в проем помоста с высоты 1,9 метра на детской игровой площадке, расположенной у дома №190 по проспекту Троицкий в городе Архангельске. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы, изъяты документы, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

Если вы располагаете сведениями о ненадлежащей работе ответственных  должностных лиц по обеспечению техники безопасности, создающих своей бездеятельностью угрозу для граждан, просим сообщить в Следственное управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по телефону доверия (8182)20-35-46, либо через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references .

   

28 май 12:09 | : Происшествия

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