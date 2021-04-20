"Ерцевские теплосети" ни в чем себе не отказывали, пока не пришла прокуратура

Прокуратурой Коношского района при осуществлении надзора за исполнением трудового законодательства в муниципальном унитарном предприятии «Ерцевские теплосети» администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» выявлены нарушения при заключении трудовых договоров.
Вопреки требованиям закона прием на работу главного бухгалтера названного предприятия с учредителем – администрацией муниципального образования «Коношский муниципальный район» не согласован. Трудовой договор, заключенный с этим работником, содержал незаконное положение о выплате последнему в случае его расторжения по инициативе работодателя компенсации в виде 100 окладов занимаемой им должности, что составляет более 1,5 млн. руб.
Кроме того, условиями трудового договора, заключенного между бывшими главой муниципального образования «Ерцевское» (прежний учредитель предприятия) и директором предприятия, при увольнении последнего предусматривалась выплата денежной компенсации в размере 500 окладов, то есть 9 млн. руб.
Безосновательно и в отсутствии согласия собственника имущества предприятия бывшим директором увеличены оклады себе и главному бухгалтеру, в результате чего переплата составила свыше 483 тыс. руб.
По выявленным фактам прокурором района МУП «Ерцевские теплосети», главе МО «Коношский муниципальный район» внесены представления. Предусмотренные трудовыми договорами незаконные выплаты предотвращены, работники уволены.
Материалы проверки прокуратурой района направлены в ОМВД России по Коношскому району для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.