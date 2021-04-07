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В Архангельске грубо наехали на дисциплинированного пешехода

В полицию Архангельска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительной информации, 21 мая в 12.30 на регулируемом перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Садовая водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Рено», двигаясь по улице Садовая со стороны проспекта Космонавтов, при повороте на проспект Ломоносова на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и совершил наезд на женщину 1960 года рождения. Пешеход переходила проезжую часть дороги проспекта Ломоносова также на разрешающий зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

21 май 17:12 | : Происшествия

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