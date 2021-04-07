В Архангельске грубо наехали на дисциплинированного пешехода

В полицию Архангельска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
По предварительной информации, 21 мая в 12.30 на регулируемом перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Садовая водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Рено», двигаясь по улице Садовая со стороны проспекта Космонавтов, при повороте на проспект Ломоносова на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и совершил наезд на женщину 1960 года рождения. Пешеход переходила проезжую часть дороги проспекта Ломоносова также на разрешающий зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.