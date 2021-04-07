К архангельскому "Леруа Мерлен" у ФСБ есть вопросы

Сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области с учетом предоставленных полномочий проведено мероприятие по изучению эффективности системы мер по антитеррористической защите, принимаемых объектом торговли во исполнение Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", и выполнение обязательных требований к антитеррористической защищенности торговых объектов - торговым центром "Леруа Мерлен".
Результаты показали, что работа по повышению безопасности объекта администрацией торгового центра и привлеченным охранным предприятием в целом организована. Вместе с тем в ходе мероприятия выявлен ряд нарушений по ненадлежащему исполнению требований, установленных постановлением Правительства РФ от 19.12.2017 г. № 1273, вследствие чего органом безопасности даны соответствующие рекомендации.
В адрес руководства торгового центра и охранного предприятия, задействованного на объекте торговли, в качестве меры профилактики РУФСБ внесены представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности. По данным, полученным от указанных организаций, выявленные недостатки устранены.