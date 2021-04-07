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Новодвинская жена чудом осталась жива после совместного распития

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 03 мая 2021 года днем в квартире дома по           ул. Уборевича в г. Новодвинске после совместного употребления спиртных напитков с супругой, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта и личной неприязни нанес не менее 10 проникающих  ножевых ранений в живот и грудь потерпевшей, после чего обратился с просьбой об оказании ей медицинской помощи. Благодаря тому, что женщине своевременно оказали медицинскую помощь, она осталась жива.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что  события и причины конфликта помнит плохо.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

 

20 май 09:01 | : Происшествия

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