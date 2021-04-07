Раскрыта тайна пропавшего пассажира вертолета «Робинсон»

Как мы уже сообщали, позавчера в районе остров Мудьюг произошло крушение частного вертолета марки «Робинсон». Один человек погиб, двое доставлены в Архангельск в тяжелом состоянии, судьба еще одного до сих пор неизвестна.
Имена погибшего пилота и двух пострадавших пассажиров геликоптера установлены. Все трое москвичи, судя по всему, они летели на охоту за водоплавающей пернатой дичью в неурочное для этого развлечения время.
Теперь федеральные СМИ рассекретили имя пропавшего. По их данным это депутат Калининского р-на Тверской области и одновременно предприниматель Александр Бойков.
Поиски Бойкова продолжаются, но по здравому разумению имеют мало шансов на успех.