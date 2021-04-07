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Архангелогородец Сущ обманывал сограждан, предлагая несуществующие автодетали

Ломоносовский районный суд г. Архангельска вынес  приговор по уголовному делу в отношении  Константина Суща, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищении имущества путем обмана,  в том числе с причинением значительного и крупного ущерба гражданам). 

Установлено, что с февраля по апрель 2019 года Сущ, используя вымышленные данные, приискивал объявления граждан о желании приобрести различные запасные части от автомобилей, вступал  с ними в переписку, сообщал ложные сведения о наличии  у него необходимых запчастей, для достоверности присылал фотографии, а получив денежные средства переставал выходить на связь.

Потерпевшими по делу признаны 15 жителей из различных регионов России.

Кроме того, в апреле 2018 года Сущ, обещая устроить на работу в фирму своего знакомого, не намереваясь в действительности оказывать  в этом содействие, похитил у знакомого денежные средства  в сумме свыше 300 тыс. рублей.

Приговором суда Сущу назначено наказание  в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима

Приговор суда в законную силу не вступил.

19 май 09:25 | : Происшествия

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