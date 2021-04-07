Архангелогородка подобрала оброненную банковскую карту и пошла гулять по магазинам

В отдел полиции №5 (по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов города Архангельска) УМВД России по городу Архангельску обратился местный житель. По словам мужчины, ему пришло сообщение о том, что его картой только отплатили покупки в магазине. Как оказалось, архангелогородец обронил ее в магазине.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления была задержана нигде не работающая жительница Северного округа 1984 года рождения. Ранее она уже была судима за грабеж и хулиганство.
По данным оперативников, злоумышленница нашла банковскую карту в магазине. Путем бесконтактной оплаты она успела совершить несколько покупок в различных торговых точках на сумму почти 2,5 тысячи рублей. Остальные операции оказались отклонены, так как владелец карты оперативно заблокировал ее.
По факту покушения на кражу с банковского счета возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
Сотрудники полиции напоминают: оплатив покупку чужой картой, вы совершаете хищение денежных средств, что является уголовно наказуемым деянием. Позвоните в банк, расскажите о находке или отнесите ее в ближайшее отделение банка. Или подойдите в любой отдел полиции и передайте найденный предмет оперативному дежурному.