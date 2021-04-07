В Архангельске обнаружена подпольная автозаправка

Заместителем прокурора города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего Игоря Березкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Согласно предъявленному обвинению индивидуальный предприниматель Березкин с июля по декабрь 2020 года в районе улицы Дачная в г. Архангельске организовал деятельность незаконной автозаправочной станции, на которой оказывал услуги по продаже дизельного топлива и автомобильного бензина с многочисленными нарушениями правил пожарной безопасности, что представляло опасность для жизни и здоровья потребителей.
Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении, дал признательные показания.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.
Санкцией статьи предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.