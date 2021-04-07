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В Архангельске обнаружена подпольная автозаправка

Заместителем прокурора города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего Игоря Березкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). 

Согласно предъявленному обвинению индивидуальный предприниматель Березкин с июля по декабрь 2020 года в районе улицы Дачная в г. Архангельске организовал деятельность незаконной автозаправочной станции, на которой оказывал услуги по продаже дизельного топлива и автомобильного бензина с многочисленными нарушениями правил пожарной безопасности, что представляло опасность для жизни и здоровья потребителей.   

Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении, дал признательные показания.     

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.

Санкцией статьи предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

17 май 09:26 | : Происшествия

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