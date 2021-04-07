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В Няндоме бомж вступился за честь дамы и зарезал сквернослова

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 60-летнего мужчины без определённого места жительства в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 1 марта 2021 года вечером в одном из помещений склада, расположенной на улице Южная в городе Няндоме, обвиняемый в ходе совместного употребления спиртных напитков, на фоне внезапно возникшего конфликта, нанес удар ножом в область грудной клетки 57-летнему знакомому. От полученного ранения пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что между ним и мужчиной, с которым они вместе подрабатывали в котельной, произошёл словесный конфликт. Его задели грубые слова потерпевшего об их общей знакомой. В порыве гнева он ударил того ножом. В содеянном раскаивается.

 

17 май 08:47 | : Происшествия

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