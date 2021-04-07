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Житель Архангельска хотел провернуть аферу с понтонами, но не вышло

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против собственности 33-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле) и ч.3 ст.30, ч.1 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Следствием и судом установлено, что в 2020 году обвиняемый, желая получить необоснованное обогащение в случае удовлетворения его исковых требований, обратился с исковым заявлением в суд о взыскании 76 тысяч рублей с коммерческой организации за два недопоставленные понтона по якобы ранее заключенному договору- купли продажи. В подтверждение своих требований предоставил сфальсифицированные копии договора купли- продажи, акта приема-передачи и платежные квитанции. Судом вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований, так как оригиналы документов обвиняемым не предоставлены.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Примечательно, что ранее в Шенкурском районе у коммерческой организации были похищены 26 понтонов стоимостью 38 тысяч рублей каждый. У потерпевшей стороны имеются основания полагать, что к хищению причастен указанный обвиняемый, который предпринял попытку фальсификации договора купли-продажи понтонов. Расследование уголовного дела о хищении понтонов проводится следственной частью УМВД России по Архангельской области.

Приговором Холмогорского районного суда Архангельской области осужденному назначено наказание в виде 550 часов обязательных работ.  Приговор суда не вступил в законную силу.  

15 май 10:47 | : Происшествия

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