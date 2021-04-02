Под Архангельском машина скорой помощи врезалась в МАЗ

В органы внутренних дел города Архангельска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
По предварительной информации, 13 мая в 17.20 на 12-ом километре федеральной автодороги «подъезд к городу Северодвинску» от ФАД М-8 «Холмогоры» в районе поселка Цигломень водитель 1985 года рождения, управляя большегрузом «МАЗ», при приближении сзади автомобиля скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маяками, снизил скорость и продолжил движение по правой обочине. После этого «скорая» опередила «МАЗ» и приступила к повороту направо. Во избежание столкновения водитель большегруза принял меры к экстренному торможению, но допустил столкновение. Автомобиль скорой медицинской помощи съехал с дороги в кювет по ходу движения и опрокинулся.
В результате ДТП ушибы получили члены бригады скорой медицинской помощи, госпитализация им не потребовалась. В отношении водителя «МАЗ» составлены административные материалы за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства и непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.
Сотрудниками полиции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.