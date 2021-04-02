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В Шенкурске бывший вологодский адвокат попался с самодельным оружием

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу закончено расследование  по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Вологодской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных  ч.1 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов)и  ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

По версии следствия, 29 февраля 2020 года вечером жители города Шенкурска позвонили в отдел полиции, так как на улице подозреваемый,  являвшийся действующим адвокатом, приехавший на автомобиле из города Вологды, находился около автомобиля в состоянии опьянения, при этом у него увидели огнестрельное оружие.

Следствием установило, что обвиняемый из приобретенных через сеть Интернет составных частей и инструментов незаконно изготовил вышеуказанный пистолет, который относится к категории нарезного огнестрельного оружия и пригоден для стрельбы патронами, и боеприпасы к нему.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

14 май 08:44 | : Происшествия

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