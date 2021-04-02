В Шенкурске бывший вологодский адвокат попался с самодельным оружием

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу закончено расследование по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Вологодской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов)и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).
По версии следствия, 29 февраля 2020 года вечером жители города Шенкурска позвонили в отдел полиции, так как на улице подозреваемый, являвшийся действующим адвокатом, приехавший на автомобиле из города Вологды, находился около автомобиля в состоянии опьянения, при этом у него увидели огнестрельное оружие.
Следствием установило, что обвиняемый из приобретенных через сеть Интернет составных частей и инструментов незаконно изготовил вышеуказанный пистолет, который относится к категории нарезного огнестрельного оружия и пригоден для стрельбы патронами, и боеприпасы к нему.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.