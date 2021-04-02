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Два северодвинца напились в бытовке до смерти

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка по факту обнаружения в бытовке, расположенной по переулку Школьный в г. Северодвинске тел двух мужчин 38 и 56 лет без признаков насильственной смерти.

По предварительной версии, одной из причин смерти могло стать отравление спиртосодержащей жидкостью.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

13 май 09:39 | : Происшествия

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