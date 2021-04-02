Два северодвинца напились в бытовке до смерти

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту обнаружения в бытовке, расположенной по переулку Школьный в г. Северодвинске тел двух мужчин 38 и 56 лет без признаков насильственной смерти.
По предварительной версии, одной из причин смерти могло стать отравление спиртосодержащей жидкостью.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.