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Житель Пинежского района за неуплату алиментов будет 3 месяца топтать зону

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал ранее судимого 52-летнего жителя района виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенное неоднократно).


Установлено, что обвиняемый ранее дважды судим за совершение аналогичного преступления, продолжал уклоняться от исполнения родительских обязанностей в отношении своей несовершеннолетней дочери, алименты на ее содержание не выплачивал, образовав по ним задолженность свыше 18 000 рублей.


Приговором Пинежского районного суда с учетом предыдущих судимостей обвиняемому назначено наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.


Приговор в законную силу не вступил. 


13 май 08:57 | : Происшествия

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