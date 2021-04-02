Пенсионер-миллионер из Холмогор попался на удочку мошенников

В дежурную часть ОМВД России по Холмогорскому району обратился мужчина 1951 года рождения. По словам потерпевшего, несколькими днями ранее на его мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил, что со счета пенсионера пытаются несанкционированно списать денежные средства. Чтобы сохранить сбережения, он предложил снять накопления с карты и положить их на «безопасный счет».
Поверив незнакомцу, мужчина воспользовался мобильным приложением банка и перевел шесть тысяч долларов на номер счета, который ему продиктовали по телефону. После этого заявитель приехал в город Новодвинск, где находился ближайший банкомат его банка, обналичил 500 тысяч рублей и также отправил на неизвестный счет. Так как суточный лимит выдачи наличных в данном банкомате был выбран, житель Холмогорского района отправился в Северодвинск, где проделал аналогичную операцию. Сняв с карты еще 500 тысяч, он перевел их на несколько номеров мобильных телефонов. Всего мужчина отправил незнакомцам порядка одного миллиона 400 тысяч рублей
Лишь после осуществления всех транзакций заявитель решил позвонить на «горячую линию» банка. Там ему сообщили, что сотрудники службы безопасности никогда не звонят клиентам с подобными вопросами, а все это время он общался с мошенниками. Поняв, что его обманули, пенсионер обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Ведется следствие.
Сотрудники полиции еще раз просят жителей региона критично относиться к любой информации, поступающей к ним по телефону. Помните, сотрудники банков никогда не звонят своим клиентам с сообщением о проблемах со счетом. Понятия «резервный счет» не существует. Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам обманывать вас и ваших близких!