Водитель, угробивший сына губернатора Ефремова, добился смягчения приговора

Приговором Исакогорского районного суда г. Архангельска от 05.03.2021 41-летний Анатолий Лихачев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 2641 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Установлено, что Лихачев, по решению суда лишенный права управления транспортным средством, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения 25.09.2020 двигался на автомобиле Toyota Land Cruizer Prado по ул. Адмирала Нахимова в районе дома № 6, не справился с управлением, допустил выезд с полосы движения и столкновение с припаркованным грузовым автомобилем, в результате чего пассажир Toyota Land Cruizer Prado – Ефремов скончался.
Лихачев, оставаясь на месте дорожно-транспортного происшествия, не выполнил законное требование сотрудников ГИБДД о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Указанное происшествие получило широкий общественный резонанс.
Судом апелляционной инстанции по жалобе стороны защиты признано смягчающим наказание осужденного обстоятельством частичное возмещение морального вреда родственникам погибшего после оглашения приговора, в связи с чем наказание Лихачеву снижено на 1 месяц – до 7 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 11 месяцев.