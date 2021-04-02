«Охранять школы Росгвардией – это слишком». Ветеран спецслужб из Архангельска о трагедии в Казани

Известный архангельский общественник, много лет отдавший службе в органах правопорядка, Сергей Юрковский специально для нашего издания высказался о причинах бойни в казанской гимназии и методах противодействия подобным инцидентам:
- Разыгравшаяся в одной из школ Казани трагедия всколыхнула всю страну и еще раз показала, что уровень воспитания нашей молодежи находится не на должном уровне.
Можно много говорить о мерах безопасности в учебных и дошкольных заведениях, не забывая о недавней трагедии в Нарьян-Маре, когда невменяемый мужчина зашел в детский сад и зарезал ребенка. Можно привести иные примеры, когда, например, в одном из учебных заведений Архангельска в марте 2018 года заместитель директора после корпоратива устроил несанкционированную стрельбу из личного пневматического оружия, оценку действиям которого ни директор института, ни ректор университета в свое время не дали, вопреки логике здравого смысла назначив последнего заместителем директора учебного заведения по безопасности. Или прогремевший на всю страну пример подрыва студентом политехникума приемной здания Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.
Но все это, к сожалению, звенья одной цепи-системного кризиса в воспитании нашей молодежи, когда ценность человеческой жизни при отсутствии комплексной планомерной воспитательной работы в школе, внешкольной работы, при наличии просмотров молодежью в свободное время бесконечного количества боевиков, разного рода экшен-сцен фильмов ужасов и фантастики, где количество смертей зашкаливает, опустилась до чего-то обыденного.
Услышав слова Спикера Архангельской Городской Думы Валентины Сыровой о необходимости охраны школьных и дошкольных учреждений силами Росгвардии, мне, как в прошлом сотруднику Комитета государственной безопасности СССР, вспомнилось советское время, когда по городам и поселкам можно было ходить в любое время, не озираясь по сторонам, зная, что работает правоохранительная система, на должном уровне находится государственная система воспитания человека и гражданина.
Но чтобы брать под охрану Росгвардией дошкольные и школьные учреждения - это уж слишком. Ведь тогда, по логике вещей, необходимо брать под охрану и развлекательные центры, кинотеатры, театры кукол и драмы, дворцы технического творчества и многое, многое другое. Это сколько же нужно сотрудников Росгвардии и федеральных средств на их содержание, если выставить один пост в каждом школьном и дошкольном заведении того же Архангельска. Речь тогда пойдет о сотнях сотрудников, не говоря уже о порядке цифр на их денежное содержание.
Да и мысль поставить везде человека с ружьем противоречит здравому смыслу. Наша страна ведь не территория какого-то вооруженного конфликта.
Может стоит Председателю Городской Думы Валентине Сыровой, как политику, глубже вникнуть в проблемы воспитания, обучения нашей молодежи, предусмотреть в городском бюджете средства на реализацию комплексных меры в тех же городских целевых программах, направленные на повышение качества воспитания, эффективность их расходования, мер по поднятию престижа таких необходимых обществу специальностей как педагог, воспитатель, рассмотреть на одном из заседаний Думы со специалистами весь комплекс воспитательной работы в том же Архангельске, ее эффективность. К примеру, например, внимательно ознакомиться с репертуаром песен заезжих и выступающих в том же развлекательном центре М33 молодежных певцов, когда от текста песен некоторых из них просто оторопь берет.
Думается, что об этом необходимо политику говорить и думать, извлекая, к сожалению, горькие уроки из случившегося.