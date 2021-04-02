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Отчим из Плесецкого района воспитывал падчерицу методом кнута

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению 49-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

По версии следствия, с июня 2020 года по январь 2021 года обвиняемый по месту жительства в Плесецком районе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя незначительные поводы, наносил 12-летней дочери супруги удары ладонью по лицу,  причиняя девочке физические и психические страдания.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что конфликты с падчерицей происходили из-за плохих отметок в школе, поздних возвращений с прогулки и ее вмешательства в выяснение отношений между ним и супругой. Из-за того, что был нетрезв, не сдерживался, и давал падчерице пощечины.

12 май 11:10 | : Происшествия

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