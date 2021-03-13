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Архангельский взрывотехник-надомник изготавливал смерть на продажу

В ходе расследования уголовного дела в отношении местного жителя, незаконно изготовившего в домашних условиях самодельные взрывные устройства, выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности.

 

Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области в ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконные изготовление взрывных веществ и взрывных устройств) в отношении 27-летнего жителя областного центра дополнительно установлено, что подозреваемый в декабре 2020 года осуществил сбыт 10 самодельных взрывных устройств. Все эти СВУ изъяты из незаконного оборота в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ.

Следственным подразделением РУФСБ в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный сбыт взрывных устройств). Ведётся расследование.

11 май 11:18 | : Происшествия

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