Архангельский взрывотехник-надомник изготавливал смерть на продажу

В ходе расследования уголовного дела в отношении местного жителя, незаконно изготовившего в домашних условиях самодельные взрывные устройства, выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности.
Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области в ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконные изготовление взрывных веществ и взрывных устройств) в отношении 27-летнего жителя областного центра дополнительно установлено, что подозреваемый в декабре 2020 года осуществил сбыт 10 самодельных взрывных устройств. Все эти СВУ изъяты из незаконного оборота в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ.
Следственным подразделением РУФСБ в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный сбыт взрывных устройств). Ведётся расследование.