Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область в огне ландшафтных пожаров. Предупреждение

С начала мая в Архангельской области уже зафиксировано более 100 пожаров, почти две трети из них связаны с горением травы или мусора. Нередко неконтролируемое распространение огня приводит к возгоранию хозяйственных построек и жилых домов.  В большинстве случаев причиной пожаров становятся неосторожное обращение с огнем,  вопиющие нарушения правил пожарной безопасности, а иногда и детская шалость.

Так 8 мая в экстренные службы поступила информация о возгорании травы в районе п. Вандыш Коношского района. В непосредственной близости от места находились деревянные жилые дома. Благодаря вмешательству пожарного расчета, огонь удалось локализовать.

Сотрудники полиции установили, что причиной возгорания стал костер, разведенный двумя 20-летними местными жителями. Решив пожарить шашлыки, они разожгли огонь во дворе дома и оставили его без присмотра. Вскоре от искры загорелась сухая трава. Лишь по счастливому стечению обстоятельств пламя не перекинулось на жилые строения. Теперь за нарушение правил пожарной безопасности молодые люди будут привлечены к административной ответственности.

Нередко к самым трагичным последствиям приводит детская шалость. Так 7 мая в селе Порог Онежского района 10-летний ребенок зажег траву у деревянной бани во дворе своего дома. В результате возникшего пожара строение было полностью уничтожено. После огонь перекинулся на деревянный забор и припаркованный неподалеку автомобиль, которые также почти полностью сгорели. Сумма причиненного материального ущерба устанавливается.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности в наступивший пожароопасный период. Сжигание мусора и сухой травы может привести к неконтролируемому распространению огня. Родителям необходимо предостеречь детей от опасных игр, которые могут стать причиной пожара. Ответственность за него, в том числе материальную, будут нести законные представители несовершеннолетних.

11 май 10:50 | : Происшествия

Главные новости


Архангельское экодвижение "42": от политических акций до норвежских денег
Поддать по-датски. «Ещё по одной», или Их ответ Горбачёву

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2021 (86)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)

Деньги


все материалы
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20