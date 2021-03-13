Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Специалист ИФНС из Архангельска предстанет перед судом за служебный подлог

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней сотрудницы ИФНС России по          г. Архангельску, обвиняемой по ч. 2 ст. 292 УК РФ (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций).

Установлено, что специалист 1 разряда отдела оперативного контроля № 2 ИФНС России по г. Архангельску обвиняемая с 17.09.2018 по 26.10.2018 изготовила протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 03.10.2018, в который внесла заведомо ложные сведения о дате, времени и месте проведения осмотра, участии в нем понятых и представителей собственника помещений, а также данные о том, что на момент обследования коммерческая организация по юридическому адресу не находится. В этот же период она изготовила протокол опроса свидетеля – собственника помещений, в который также внесла заведомо ложные сведения о дате, месте и времени производства опроса, личности свидетеля и его показаниях, которые в действительности он не давал.

На основании этих подложных документов постановлением мирового судьи судебного участка № 6 Октябрьского судебного района города Архангельска от 16.11.2018 генеральный директор юридического лица признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5
ст. 14.25 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде дисквалификации сроком на один год, чем существенно нарушены его права и законные интересы.

11 май 09:00 | : Происшествия

Главные новости


Поддать по-датски. «Ещё по одной», или Их ответ Горбачёву
Ваге Петросян и его новая ипостась

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2021 (80)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)

Деньги


все материалы
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20