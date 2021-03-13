Специалист ИФНС из Архангельска предстанет перед судом за служебный подлог

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней сотрудницы ИФНС России по г. Архангельску, обвиняемой по ч. 2 ст. 292 УК РФ (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций).
Установлено, что специалист 1 разряда отдела оперативного контроля № 2 ИФНС России по г. Архангельску обвиняемая с 17.09.2018 по 26.10.2018 изготовила протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 03.10.2018, в который внесла заведомо ложные сведения о дате, времени и месте проведения осмотра, участии в нем понятых и представителей собственника помещений, а также данные о том, что на момент обследования коммерческая организация по юридическому адресу не находится. В этот же период она изготовила протокол опроса свидетеля – собственника помещений, в который также внесла заведомо ложные сведения о дате, месте и времени производства опроса, личности свидетеля и его показаниях, которые в действительности он не давал.
На основании этих подложных документов постановлением мирового судьи судебного участка № 6 Октябрьского судебного района города Архангельска от 16.11.2018 генеральный директор юридического лица признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5
ст. 14.25 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде дисквалификации сроком на один год, чем существенно нарушены его права и законные интересы.