Под Архангельском случилась новая драма на охоте с участием братьев

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, 8 мая 2021 года днем на реке Северная Двина напротив поселка Рембуево 44-летний потерпевший протянул младшему брату, находившемуся возле лодки, ружье прикладом вперед, а сам в это время держался за ствол ружья. От неосторожных действий подозреваемого произошел выстрел. От полученного ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте происшествия.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято ружье. Назначены экспертизы.
В ходе допроса подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.