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Под Архангельском случилась новая драма на охоте с участием братьев

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя областного центра, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 8 мая 2021 года днем на реке Северная Двина напротив поселка Рембуево 44-летний потерпевший протянул младшему брату, находившемуся возле лодки, ружье прикладом вперед, а сам в это время держался за ствол ружья. От неосторожных действий подозреваемого произошел выстрел. От полученного ранения грудной клетки  потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято ружье. Назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

10 май 09:16 | : Происшествия

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