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В Коношском районе пожар унес жизни двух выпивох

9 мая 2021 года в ночное время в деревянном доме в поселке Мирный Коношского района произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело 69-летнего хозяина жилища и, предположительно, его 45-летней знакомой- жительницы поселка Мелентьевский.  По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания, смерти погибших  и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибших, которые, со слов соседей, злоупотребляли спиртными напитками.

 

10 май 08:44 | : Происшествия

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