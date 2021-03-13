В Коношском районе пожар унес жизни двух выпивох

9 мая 2021 года в ночное время в деревянном доме в поселке Мирный Коношского района произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело 69-летнего хозяина жилища и, предположительно, его 45-летней знакомой- жительницы поселка Мелентьевский. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания, смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибших, которые, со слов соседей, злоупотребляли спиртными напитками.