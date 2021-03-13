В поезде "Архангельск-Адлер" пойман молодой, но уже матерый растратчик

Сотрудниками транспортной полиции в ходе несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на железнодорожном вокзале станции Вологда-1 при осуществлении посадки в пассажирский поезд сообщением «Архангельск – Адлер» выявлен 22-летний житель г. Вологды.
В ходе проверки личности гражданина сотрудники транспортной полиции установили, что правонарушитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и находится в федеральном розыске с февраля текущего года.
Сотрудниками Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте проведены проверочные мероприятия, после чего гражданин передан инициатору розыска.