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В поезде "Архангельск-Адлер" пойман молодой, но уже матерый растратчик

Сотрудниками транспортной полиции в ходе несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на железнодорожном вокзале станции Вологда-1 при осуществлении посадки в пассажирский поезд сообщением «Архангельск – Адлер» выявлен 22-летний житель г. Вологды.  

В ходе проверки личности гражданина сотрудники транспортной полиции установили, что правонарушитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и находится в федеральном розыске с февраля текущего года.

         Сотрудниками Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте проведены проверочные мероприятия, после чего гражданин передан инициатору розыска.

 

09 май 08:11 | : Происшествия

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