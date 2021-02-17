«Дом Брагина» в Архангельске сожгли не террористы, а курящий пацан

1 мая в Архангельске произошло возгорание Дома Баргина – деревянного здания, являющегося памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. В результате пожара строение было почти полностью уничтожено огнем.
В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. По свидетельству очевидцев и данных камер видеонаблюдения, незадолго до возгорания из дома выбежала группа несовершеннолетних. Все они были установлены и опрошены. По имеющимся данным, один из них - 14-летний подросток - бросил в скопившийся на этаже мусор непотушенный окурок, что и стало причиной пожара.
В настоящее время проводится комплекс специальных экспертиз, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. К установленной законом ответственности также будут привлечены родители несовершеннолетних.
Сотрудники полиции еще раз обращаются к жителям региона с просьбой предостеречь своих детей от неосторожного обращения с огнем, особенно в наступивший пожароопасный период. Пал сухой весенней травы или игры с огнем вблизи деревянных построек могут обернуться трагедией.