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В Онеге схвачен жестокий отчим, истязавший 6-летнюю малышку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 30-летнего жителя Онежского района  в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года  обвиняемый грубо обращался с 6-летней дочерью супруги, систематически наносил девочке побои руками и ремнем, причиняя своими действиями физические и психические страдания. Поводом для телесных наказаний служили  взятые без спроса вещи и ненадлежащий присмотр за младшей сестрой.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал и объяснил свои действия методами воспитания.

 Уголовное дело было возбуждено после обращения соседей, обративших внимание на синяки и кровоподтеки у девочки, в правоохранительные органы.  В настоящее время ребёнок находится в специализированном центре.

06 май 10:56 | : Происшествия

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