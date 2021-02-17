В Онеге схвачен жестокий отчим, истязавший 6-летнюю малышку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 30-летнего жителя Онежского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Следствием установлено, что в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года обвиняемый грубо обращался с 6-летней дочерью супруги, систематически наносил девочке побои руками и ремнем, причиняя своими действиями физические и психические страдания. Поводом для телесных наказаний служили взятые без спроса вещи и ненадлежащий присмотр за младшей сестрой.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал и объяснил свои действия методами воспитания.
Уголовное дело было возбуждено после обращения соседей, обративших внимание на синяки и кровоподтеки у девочки, в правоохранительные органы. В настоящее время ребёнок находится в специализированном центре.