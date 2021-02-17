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Полиция Архангельска вернула ребенку велосипед, задержав половозрелого крадуна

В конце апреля в полицию обратилась жительница Соломбальского округа Архангельска, которая сообщила о краже велосипеда. По словам заявительницы, ее несовершеннолетний сын ненадолго оставил двухколесный транспорт без присмотра, заигравшись с другими детьми. Этим моментом и воспользовался злоумышленник.

Вскоре сотрудники уголовного розыска, работавшие над раскрытием преступления, заметили на улице другого мальчика, который катался на велосипеде, схожем с похищенным. Ребенок пояснил, что нашел его в сарае.

В дальнейшем было установлено, что это и есть находящееся в розыске двухколесное транспортное средство.

Полицейские выяснили все обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемого в краже – 22-летнего местного жителя. По предварительным данным, молодой человек заметил на улице оставленный без присмотра велосипед и решил его похитить. На байке он доехал до своего знакомого и попросил на некоторое время оставить имущество у него на хранение. Не зная о том, что двухколесный транспорт был похищен, приятель согласился, поставив его в хозяйственную постройку. Здесь велосипед и увидел сын хозяина, решив прокатиться на нем.

В настоящее время похищенное имущество изъято и вскоре будет передано владельцам.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Напоминаем, что с 30 апреля по 16 мая на территории региона проводится оперативно-профилактическая акция УМВД России по Архангельской области «Мой Велосипед Дома», направленная на профилактику краж двухколесных транспортных средств. Стражи порядка напоминают гражданам о важности соблюдения основных мер безопасности при хранении велосипедов и необходимости предупредить своих несовершеннолетних детей о том, что оставлять байки без присмотра небезопасно.  

06 май 09:08 | : Происшествия

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