Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Матерый бандит из поселка Березник пытался похитить мастера участка

30 апреля 2021 года утром в поселке Березник Виноградовского района  мужчина, угрожая предметом, похожим на обрез охотничьего одноствольного ружья, потребовал 36-летнего мастера участка предприятия сесть за руль автомобиля нападавшего  марки «ВАЗ-2112» и начать движение. Потерпевший оказал активное сопротивление и покинул транспортное средство, после чего обратился в органы полиции. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами ч.3 ст.30,  п. «в, г» ч.2 ст. 126  УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Виноградовскому району, в лесном массиве обнаружен спрятанный автомобиль, который использовался при совершении преступления, при этом у транспортного средства уничтожены все номера, позволяющие его идентифицировать. 

По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан освободившийся в 2020 году из мест лишения свободы 41-летний житель Архангельской области, который в 2006 году осужден за бандитизм и совершение ряда вооруженных разбоев к 15 годам лишения свободы.

В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.  В отношении задержанного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и участников преступной деятельности. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.

Потерпевший предполагает, что попытка похищения связана с его заявлением в правоохранительные органы в связи с хищением имущества предприятия, в котором он работает.

 

06 май 09:01 | : Происшествия

Главные новости


Пасхальное послание митрополита Корнилия
"Наши рабочие совершили трудовой подвиг". Интервью с Андреем Поташевым

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2021 (45)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)

Деньги


все материалы
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20