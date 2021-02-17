Матерый бандит из поселка Березник пытался похитить мастера участка

30 апреля 2021 года утром в поселке Березник Виноградовского района мужчина, угрожая предметом, похожим на обрез охотничьего одноствольного ружья, потребовал 36-летнего мастера участка предприятия сесть за руль автомобиля нападавшего марки «ВАЗ-2112» и начать движение. Потерпевший оказал активное сопротивление и покинул транспортное средство, после чего обратился в органы полиции. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами ч.3 ст.30, п. «в, г» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Виноградовскому району, в лесном массиве обнаружен спрятанный автомобиль, который использовался при совершении преступления, при этом у транспортного средства уничтожены все номера, позволяющие его идентифицировать.
По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан освободившийся в 2020 году из мест лишения свободы 41-летний житель Архангельской области, который в 2006 году осужден за бандитизм и совершение ряда вооруженных разбоев к 15 годам лишения свободы.
В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал. В отношении задержанного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и участников преступной деятельности. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.
Потерпевший предполагает, что попытка похищения связана с его заявлением в правоохранительные органы в связи с хищением имущества предприятия, в котором он работает.