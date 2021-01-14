Жители Северодвинска совместно с брянскими товарищами уводили деньги за границу

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Архангельской области окончено расследование уголовного дела по обвинению семи участников межрегиональной организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и статьёй 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Установлено, что четверо жителей Северодвинска и трое жителей Брянской области вошли в состав организованной группы с целью осуществления незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных компаний с использованием подложных документов.
Как следует из материалов уголовного дела, в группе были чётко распределены роли. В течение двух лет фигуранты находили граждан, которые соглашались за денежное вознаграждение предоставить данные, необходимые для создания юридических лиц. После оформления документов и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных компаниях от их имени незаконно осуществлялись валютные операции. Всего было создано десять подконтрольных юрлиц.
По данным следствия, в результате неправомерных действий под видом организации транспортно-экспедиторского обслуживания грузов злоумышленниками было переведено за границу по подложным документам на банковские счета компаний-нерезидентов более 25 миллионов рублей. При этом установлено, что указанные операции носили фиктивный характер.
В настоящее время расследование уголовного дела окончено, обвинительное заключение утверждено Прокуратурой Архангельской области, материалы направлены в суд.