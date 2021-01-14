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У архангельского налоговика Родионова появился шанс

На 11 мая назначено новое судебное разбирательство по делу экс-главы регионального УФНС Сергея Родионова.

В феврале этого года Родионова признали виновным сразу по нескольким эпизодам взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Плюс к этому штраф в 28 млн рублей и лишение классного чина «государственный советник Российской Федерации 2 класса».

Однако в середине апреля дело было снова отправлено в суд из-за процессуальных нарушений. В данный момент бывший налоговик находится под домашним арестом.

Как мы сообщали ранее, после задержания Родионов согласился на деятельное сотрудничество со следствием (этим объясняется мягкая мера пресечения), и активно сдавал своих подельников. Подробности читайте здесь.

Наши наблюдатели сомневаются, что приговор Родионову может быть отменен или изменен в сторону значительного смягчения. Тем не менее, все время нового разбирательства бывший налоговик будет находиться на домашнем содержании (пусть и с ограничением связи с внешним миром), а не в бараке колонии строго режима. Чем не шанс?

05 май 09:20 | : Происшествия

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