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В Архангельской области раскрыто убийство 13-летней давности

Благодаря совместной работе следователей Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и сотрудников органов внутренних дел, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, удалось раскрыть убийство  38-летнего жителя поселка Рочегда, который с лета 2008 года являлся без вести пропавшим.

Следственно-оперативным  путем установлена причастность к убийству 47-летнего знакомого потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что летом 2008 года его знакомая пожаловалась на агрессивное поведение  потерпевшего, с которым ранее сожительствовала. В один из  дней он решил поговорить с потерпевшим, но тот повел себя агрессивно, схватил вилы и угрожал физической расправой. Он отобрал вилы и схватил потерпевшего рукой за шею, но тот продолжил угрожать ему и членам его семьи. В ответ на угрозы он руками задушил мужчину. Тело завернул в простынь, привязал к нему пакет с кирпичами, после чего  утопил в старой картофельной яме, наполненной водой. В последующем местные жители указанную яму закопали. Длительное время он никому не рассказывал о совершенном преступлении, а местные жители считали, что нетрезвый  разыскиваемый утонул или пропал в лесу.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой в месте, на которое указал подозреваемый, обнаружены человеческие останки. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.

Следствие ведет Холмогорский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

  


05 май 08:57 | : Происшествия

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