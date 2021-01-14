Суровй житель Няндомы убил противника обухом топора

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему жителю Няндомского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, в ночь на 11 января 2021 года в квартире дома по улице Ленина в городе Няндома осужденный в ходе совместного употребления спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений к 42-летнему хозяину жилища нанес ему множественные удары обухом топора по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.
В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что в гостях у потерпевшего употреблял спиртные напитки. Хозяин жилища стал беспричинно на него ругаться и предъявлять претензии. В порыве гнева он нанес ему несколько ударов обухом топора. Утром обнаружил, что потерпевший не подает признаков жизни, и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.
Приговором Няндомского районного суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.