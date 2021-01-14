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Суровй житель Няндомы убил противника обухом топора

 Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему жителю Няндомского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, в ночь на 11 января 2021 года в квартире дома по улице Ленина в городе Няндома осужденный в ходе совместного употребления спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений к 42-летнему хозяину жилища нанес ему множественные удары обухом топора  по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что в гостях у потерпевшего употреблял спиртные напитки. Хозяин жилища стал беспричинно на него ругаться и предъявлять претензии.  В порыве гнева он нанес ему несколько ударов обухом топора. Утром обнаружил, что потерпевший не подает признаков жизни, и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Приговором Няндомского районного суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

04 май 09:20 | : Происшествия

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