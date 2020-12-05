В Архангельске задержан большой любитель мужских запахов

Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Архангельску задержали подозреваемого в хищении парфюмерной продукции.
Накануне в 16:14 во вневедомственную охрану Росгвардии по городу Архангельску поступила информация о розыске неизвестного, который совершил хищение мужской туалетной воды стоимостью около 5 тыс. рублей из магазина на улице Нахимова. Уточнив приметы предполагаемого злоумышленника, к его поискам подключились сотрудники Росгвардии, находившиеся рядом с местом происшествия. Спустя менее получаса на остановке общественного транспорта ими был задержал гражданин, схожий с описанием в ориентировке.
Продавец опознала мужчину. Им оказался нигде не работающий архангелогородец 2002 года рождения, ранее уже привлекавшийся к ответственности за аналогичные правонарушения. Задержанного передали следственно-оперативной группе отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.