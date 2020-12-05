Водолазы ищут в Северной Двине троих утонувших людей и собаку

Вчера днем на реке Северная Двина у острова Оброшня перевернулась лодка, в которой, по предварительным данным, находилось 4 человека и собака. Сотрудники МЧС из воды извлекли 21-летнюю женщины, которая не подавала признаков жизни. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Прибывшая следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. На сегодня запланировано проведение водолазных работ. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.