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Водолазы ищут в Северной Двине троих утонувших людей и собаку

Вчера днем на реке Северная Двина у острова Оброшня перевернулась лодка, в которой, по предварительным данным, находилось 4 человека и собака. Сотрудники МЧС из воды извлекли 21-летнюю женщины, которая не подавала признаков жизни. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Прибывшая следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. На сегодня запланировано проведение водолазных работ. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти  и по результатам проверки  принять процессуальное решение.  

02 май 09:11 | : Происшествия

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