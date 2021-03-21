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Архангельский нотариус попалась на мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области, возбуждено уголовное дело в отношении нотариуса, занимающегося частной практикой в нотариальном округе Город Архангельск, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в период с 2019 года по 2020 год нотариус, действуя из корыстных побуждений, убедила обратившихся к ней граждан передать денежные средства за оказание услуг в виде консультаций и копирования документов, оплата которых не предусмотрена решением Нотариальной палаты Архангельской области, а все эти услуги входят в действующий тариф.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и пострадавших граждан.

30 апрель 09:47 | : Происшествия

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