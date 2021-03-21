Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пенсионерские страсти в поселке Сия Пинежского района

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное  дело в отношении 62-летнего жителя Пинежского района, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 117 УК РФ (истязание), ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

По версии следствия,  в начале 2021 года по месту жительства в поселке Сия Пинежского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  на почве личной неприязни, вызванной ревностью, систематически наносил удары руками по голове и телу 60–летней сожительнице. В марте 2021 года он ударил потерпевшую, она упала на пол и ударилась рукой, в результате чего получила перелом плечевой кости, который расценивается как тяжкий вред здоровью.

28 марта 2021 года утром подозреваемый, повредив запорное устройство,  незаконно проник в квартиру к односельчанину, нарушив его право на неприкосновенность жилища.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в состоянии алкогольного опьянения становится очень ревнив, поэтому применял насилие к сожительнице и зашел без разрешения в квартиру к односельчанину, разыскивая возлюбленную.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

30 апрель 09:01 | : Происшествия

Главные новости


35 лет чернобыльской катастрофе. Помним... но учимся ли?
Архангельск пашет на субботнике. Мэр тоже

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (339)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20