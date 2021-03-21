Социальные сети спасли отдаленную поморскую деревню от кромешной тьмы

25 апреля в деревне Тёгра Холмогорского района произошло аварийное отключение электроэнергии. Местные жители звонили в администрации Емецка и Холмогорского района с просьбой прислать ремонтную бригаду. Но ситуацию усугубляло то, что Тёгра расположена на противоположном берегу реки Ваймуга, и жители были взволнованы, так как ранее сообщалось, что официальной переправы не будет ещё минимум месяц до тех пор, пока не упадёт уровень воды, после чего будет необходимо обустроить низководный мост через реку.
Один из жителей деревни разместил сообщение об аварии в одной из групп в сети ВКонтакте. ЦУР Архангельской области зафиксировал сигнал, специалисты центра связались с местной администрацией и взяли ситуацию на контроль. В тот же день, 25 апреля в 19.30 электроснабжение было восстановлено, о чём автор поста был уведомлен во ВКонтакте. Также специалисты местной администрации сообщили заявителю, что на время отсутствия моста на Ваймуге планируется запустить катер с баржой для перевозки пассажиров. Переправа должна начать работу до конца апреля.